İşte Masadaki Son Anket: Vatandaş Hangi Partiye Güveniyor?

“Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözebilir?” anketinde dikkat çekici sonuçlar çıktı. ASAL Araştırma’nın 26 ilde yaptığı ankette hiçbir parti birinci çıkamadı.

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İşte Masadaki Son Anket: Vatandaş Hangi Partiye Güveniyor?

ASAL Araştırma, ankete katılan vatandaşlara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusunu yöneltti. 2000 kişinin katıldığı anket sonuçlarında hata payı yüzde +/- yüzde 2.1 olarak belirtildi.

İşte Masadaki Son Anket: Vatandaş Hangi Partiye Güveniyor? - Resim : 1

'HİÇBİRİ ÇÖZEMEZ' BİRİNCİ ÇIKTI

Anketin sonucunda "Hiçbiri sorunları çözemez" diyenlerin oranının diğer tüm yanıtları geçerek yüzde 39,5'lik bir oranla ilk sırada yer aldığı görüldü.

Ankete katılanların yüzde 21'inin AKP'yi seçtiği görülürken, yüzde 18.4'ünün ise CHP'nin sorunları çözeceği yönünde fikrini beyan etti.

Fikrim Yok/Cevap Yok yanıtını veren vatandaşların oranı ise yüzde 9.7 yedi oldu. Bu sonuç anketteki 2 parti hariç diğer bütün partileri geride bıraktı.

İşte Masadaki Son Anket: Vatandaş Hangi Partiye Güveniyor? - Resim : 2

ANET SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE OLDU:

• Hiçbiri: %39.5

• AK Parti: %21.0

• CHP: %18.4

• DEM Parti: %3.1

MHP: %2.6

• Zafer Partisi: %1.7

İYİ Parti: %1.4

• Yeniden Refah Partisi: %1.1

• TİP: %0.3

• Diğer: % 1.2

• Fikrim Yok/Cevap Yok: %9.7

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Kaynak: Gerçek Gündem

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