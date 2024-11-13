DEM Parti, Erbil’e Heyet Gönderiyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti’nin Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve DEM Parti’nin Erbil'de bulunan ofisini kapatarak temsilcilerini Süleymaniye kentine göndermesi üzerine DEM Parti, Erbil’e heyet gönderme kararı aldı. Heyet kapatılan ofise bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.

ZOR KULLANILARAK SINIR DIŞI EDİLDİLER

Büro temsilcilerinin zor kullanarak sınır dışı edildiğine ve Süleymaniye’ye gönderildiğin ifade eden yetkililer “Sorunun çözümü için KDP ve IKBY yetkilileri ile diyalog girişimlerimize bir dönüş olmadığı gibi bu antidemokratik tutumun neden tercih edildiğine dair de bir açıklama yapılmadı” dedi.

GÜVENLİK GARANTİSİ TALEBİ

KDP’den ve IKBY yetkililerinden bir randevu talebinde bulunmadıklarını aktaran yetkililer, DEM Parti ve HDP Erbil temsilcilerine yönelik kısıtlamaların sona erdirilmesi ve resmi temsilciliğin güvenliğinin sağlanarak garanti altına alınması gerektiğini kaydetti.

DEM PARTİ MYK’SINDAN AÇIKLAMA

DEM Parti MYK’nın konuya ilişkin dün yaptığı, “KDP’nin Hewlêr temsilcilerimize yönelik saldırısı Kürtler arası birliği zedeliyor", başlıklı açıklamada, "Milyonlarca Kürdün siyasi liderlerden beklentisi daha da ayrışmak ve bölgenin hegemonik güçlerinin istediği biçimde Kürtler arasında sınırları derinleştirmek değildir" denilmişti.

“BÜYÜK BİR BAŞ AĞRISI”

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, geçen aylarda yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın IKBY topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını kesinlikle reddettiklerini vurgulayarak, terör örgütünün komşu ülkeler (Türkiye) için tehdit kaynağı, Erbil ve Bağdat için de "büyük bir baş ağrısı" olduğunu söylemişti.

Kaynak: Gazete Duvar