İşte Son Anket: Halkın En Beğendiği Siyasetçi Kim?

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından partilerin oy oranlarındaki değişimleri ölçen araştırma şirketleri, aynı zamanda parti liderlerinin de beğenilme oranlarını da ölçmeye devam etti.

Siyasi parti genel başkanlarının toplumdaki beğeni düzeyini inceleyen ORC Araştırma Şirketi, son anketinin sonucunu yayımladı.

41 ilde 6 bin 500 kişiyle yapılan ankette katılımcılardan "Siyasi parti genel başkanları ile ilgili, her biri için ayrı ayrı kanaatinizi belirtir misiniz?" sorusunu yanıtlamaları istendi.

EN BEĞENİLEN İSİM ERDOĞAN OLDU

Anket sonucuna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 37,4’lük oyla birinci sırada yer alarak en beğenilen siyasi isim oldu. Sıralamada ikinci en beğenilen siyasi isim ise yüzde 27,6’lık oyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

ORC Araştırma’nın sonuçlarına göre parti liderlerinin ‘beğenilme’ oranları şöyle:

AKP Genel Başkanı Erdoğan: Yüzde 37,4

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 27,6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 16,4

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 12,6

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Yüzde 12,1

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 9,5

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu: Yüzde 7,2

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 5,5

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Yüzde 5,2

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: Yüzde 5,1

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 4,5

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yüzde 3,8

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: Yüzde 3,6

Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüzde 3,1

Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal: Yüzde 3,0

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Yüzde 2,7