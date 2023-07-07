İktidarda kendileri yokmuş gibi konuşan AKP yönetici Külünk: "Krizi yoksullara bölüştüren felaket kapitalizmine karşı insanlık için üretim"

AKP MKYK üyesi Metin Külünk ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararları kendi partisi değil başkaları alıyormuş gibi yorumlarda bulundu. Külünk, "Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren Felaket Kapitalizmine karşı; insanlık için üretim ekonomisi, insanlık için adalet" dedi.

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İktidarda kendileri yokmuş gibi konuşan AKP yönetici Külünk: "Krizi yoksullara bölüştüren felaket kapitalizmine karşı insanlık için üretim"

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle, vergi ve harçlarda zamlar yapıldı. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların, belini daha da bükecek olan bu kararlar, tepki çekti.

İKTİDARDA KENDİLERİ YOKMUŞ GİBİ…

AKP MKYK üyesi Metin Külünk ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararları kendi partisi değil başkaları alıyormuş gibi yorumlarda bulundu.

Külünk "Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren Felaket Kapitalizmine karşı; insanlık için üretim, bereket, ekonomisi, İnsanlık için adalet, insanlık için hakça bölüşüm" diye yazdı.

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“TÜRKİYE’MİZİN KAYNAKLARINI, HAKÇA VE EŞİTÇE BÖLÜŞTÜRMEK, BİZİM MÜCADELEMİZİN OLMAZSA OLMAZ KURALIDIR”

AKP yöneticisi Külünk ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

"Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren Felaket Kapitalizmine karşı; İNSANLIK İÇİN ÜRETİM, BEREKET EKONOMİSİ, İnsanlık için ADALET, insanlık için hakça bölüşüm…

Alınacak bütün tedbirlerin temelinde, Türkiye’yi karanlık dönemlerden çıkarıp, yükseliş dönemine taşıyan; fabrikadaki emekçinin, tarladaki çiftçinin, ömrünü bu ülkeye adamış emeklilerin, mahalledeki esnafın, evde ve çalışan üreten kadınların ve de beyin matematikleriyle Türkiye’mizi geleceğe taşıyan gençlerin ama, refahtan hak ettiği payı alamayan ve fedakarlıklardan kaçınmayan, bütün darbelere karşı direnen, 15 Temmuz’da ayağa kalkan ve dahi 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yalnız bırakmayan %90 oranında ki milletimizin çıkarları odaklı olmalıdır.

Türkiye’mizin kaynaklarını, hakça ve eşitçe bölüştürmek, bizim mücadelemizin olmazsa olmaz kuralıdır."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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