CHP'li Tanal'dan erken seçim çağrısı: "Vatandaş size yetkiyi zam yapın diye vermedi"

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, her alanda peş peşe yapılan zamların ardından erken seçim çağrısında bulundu. "AKP iktidarı, vaatlerini çabuk unuttuğu, sözlerini tutmadığı, millete yalan söylediği için erken seçim seçeneğini tartışmaya açmamız gerekir." ifadelerini kullanan Tanal, şunları kaydetti:

"AKP, seçim biter bitmez zam fırtınası başlattı! ZAM ZAM ZAM ! Seçimden önce ‘Doğalgaz bulduk, petrol bulduk. Ekonomi düzelecek. Halkın refah seviyesi artacak’ dediler ama yine halkı aldattılar.

Ekonomi daha da batık hale getirildi, vatandaş perişan oldu. AKP iktidarı, vaatlerini çabuk unuttuğu, sözlerini tutmadığı, millete yalan söylediği için erken seçim seçeneğini tartışmaya açmamız gerekir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 36. maddesi, “Aldatma” başlığı altında teşekkül etmektedir. Maddede, “Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile, sözleşmeyle bağlı değildir” denilmektedir.

Hileyle, hurdayla aldatılan tarafın sözleşmeyi fesih hakkı doğar. AKP, 85 milyon insanı aldattı. Milletimize de sözleşmeden dönme, yani hileyle, göz boyamayla alınan seçimlerin sonuçlarını değiştirme, yeniden tercihte bulunma hakkı tanınmalıdır.

Bu sebeple erken seçime gitmeliyiz. Vatandaş, her gün zamla yat, zamla kalk yetkisi vermedi ki size? Eğer durumun böyle olacağını bilseydi vatandaş yetkiyi size vermezdi. #zam #zamgeldi #seçim"