Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanan Gökşen Anıl Ulukuş görevden alındı: Açıklama yaptı

CHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanan Gökşen Anıl Ulukuş'un 4 Haziran'dan önce atanıp, daha sonra danışmanlık görevinden alındığını duyurdu. Ulukuş, CHP'nin açıklamasının ardından, "Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var!" diyerek karara tepki gösterdi.

CHP, söz konusu açıklamasında Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında 4 Haziran'dan sonra danışman atanmadığını kaydetti. İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın da “Dış politikadan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” görevine devam ettiği belirtildi.

TWİTTER'DAN DUYURMUŞTU

Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına getirildiğini 4 Temmuz tarihinde Twitter hesabından ilan etmişti.

Twitter'dan mesajını paylaşan Ulukuş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum." demişti. Ulukuş, resmi Twitter biyografisinde "CHP Genel Başkan Danışmanı" ifadesini kaldırdı.

ULUKUŞ'TAN AÇIKLAMA

Ulukuş CHP'nin açıklamasının ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Genel Başkan’a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere “Ben hâlâ danışman mıyım?” diye sordum. Her seferinde “burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et.” cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! “Gerçeği yansıtmıyor” şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor.

“Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun.” Zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP’li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP’nin altı okuyla problemi olanlar CHP’li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP’nin kurucu iradesidir.

Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var. CHP’yi Milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz. Ancak CHP’de biri “Çok Milliyetçi” olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz.

Son olarak, Atatürk’ün başlattığı Türk Devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır."