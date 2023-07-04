Eski Zafer Partili Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.

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Eski Zafer Partili Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu

28 Mayıs seçimlerinin ardından MYK’sında değişikliğe giden ve danışmanlarının büyük bölümünü görevden alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni görevlendirmelere devam ediyor.

Kılıçdaroğlu son olarak Gökşen Anıl Ulukuş’u danışmanlığına getirdi. Ulukuş gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu ve “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP genel başkan danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum” dedi. Diken'de yer alan habere göre Ulukuş, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin başkanlığını yürütmüştü.

Ulukuş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile çalışmış bir isim. Zafer Partisi’nin kurulmadan önce kullandığı Ayyıldız Hareketi ismi, parti kurulduktan sonra gençlik yapılanmasının ismi olmuştu. Ulukuş, 5 Ekim 2021’e kadar hareketin başkanlığını yürüttü. Daha sonra görevinden istifa eden Ulukuş, Kılıçdaroğlu’yla çalışmaya başladı.

Ulukuş, Kılıçdaroğlu’nun ülkücülerle bir araya geldiği etkinliklerde konuşmalar yapmıştı.

Eski Zafer Partili Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu - Resim : 1

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Ülkü Ocakları Zafer Partisi Ümit Özdağ
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