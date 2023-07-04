Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: 'Karşı çıkmanız için size kaç lazım'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında “Türkiye’de mülteci veya göçmen değil geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacılar vardır, ve bunların sayıları 13 milyon diye açıklamak kuyruklu yalandır” ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye yanıt geldi.

Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: 'Karşı çıkmanız için size kaç lazım'

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak göç sorununun idrakindeyiz. Düzensiz göçün istila olduğunu sürekli olarak vurguladık. Anadolu coğrafyasındaki demografik gelecek ve güvenliğimizi titizlikle düşünmek, telaşa kapılmadan tedbir geliştirmek, taşkınlıklara prim vermeden de tetikte olmak durumundayız. Sınır aşan göç meselesiyle ilgili politika, hedef ve görüşlerimiz iki cilt halinde 2018 yılında hazırlanmış, daha sonra da güncellenmiş AR-GE çalışmalarımızla hayata geçirdik.

Herkes susuyorken göç konusu üzerinde konuşuyorduk. Herkes duruyorken göç konusuyla meşgul oluyorduk. Sabah geleni akşam göndereceğim diyenler ipe un seren, suya yazı yazan aymazlar ve şaşkınlardır. Göç konusu ile ilgili proje hazırlamak her babayiğidin harcı da değildir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışmalarımızı kamuoyuyla, ilgili devlet kurumlarıyla, üniversitelerle, medyayla ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştık. Türkiye bu yükün altından Allah’ın izniyle kalkacaktır. Ganimet avına çıkanlar da elleri boş dönmeye mahkum olacaklardır. Türkiye’de mülteci veya göçmen değil, adı üstünde geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacılar vardır ve bunların sayılarını 13 milyon diye açıklamak kuyruklu yalandır. Düzensiz göç ile tavizsiz mücadele devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ortaklarının Öcalan övgülerini unuttu, Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: "Bebek katilini övmek suçtur"Bahçeli ortaklarının Öcalan övgülerini unuttu, Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: "Bebek katilini övmek suçtur"Siyaset

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ

Bahçeli’ye tepki gösteren Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Matematikçiye sormuşlar. 2×2 kaç eder? 4 demiş. Fizikçiye sormuşlar. 2×2 kaç eder? 4.0 demiş. Jeologa sormuşlar. 2×2 kaç eder? Jeolog gülümsemiş “Size kaç lazım?” diye sormuş. Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak yok diyenlere sormak lazım. Erdoğan’ın sığınmacı ve kaçak politikasına Türk milliyetçisi olarak karşı çıkmanız için size kaç lazım? Gelelim Türkiye’deki yabancıların sayısına. 5 milyon kayıtlı Suriyeli, 2 milyon kaçak Suriyeli, 2 milyonu aşan Afgan, 2 milyon Afrika ülkesinden insan ve 2 milyon İranlı, Iraklı, Paki, Rus, Ukraynalı vs. toplam 13 milyon.”

 Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: 'Karşı çıkmanız için size kaç lazım' - Resim : 2

Etiketler
Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Mülteci krizi MHP Zafer Partisi
Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu! İşte Türkiye'nin tatlı haritası Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu!
Yaz aylarında çok iyi gidiyor! Asla bayatlamıyor ve kuru olmuyor... Pastane poğaçasının sırrı... Yaz aylarında çok iyi gidiyor! Asla bayatlamıyor ve kuru olmuyor... Pastane poğaçasının sırrı...
Öğrenci bursları 3 yılda eridi Öğrenci bursları 3 yılda eridi
Meral Danış Beştaş'ın davasında yeni gelişme Meral Danış Beştaş'ın davasında yeni gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar
Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor