Meral Danış Beştaş'ın davasında yeni gelişme

Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yargılandığı davanın duruşması ertelendi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Ekim’e erteledi.

Meral Danış Beştaş'ın davasında yeni gelişme

AKP-MHP ortaklığıyla 2016 Nisan ayında Anayasa’da yapılan geçici düzenleme ile milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrası Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da gözaltına alınmıştı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden (Yeşil Sol Parti)  Erzurum Milletvekili seçilen Beştaş’ın “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Yeni Yaşam'ın haberine göre, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Beştaş katılmazken, avukatı Mehdi Özdemir hazır bulundu.

Duruşmada, Beştaş’ın Erzurum’da yeni dönemde milletvekili seçildiğini kaydeden Özdemir, müvekkilinin yeniden yasama dokunulmazlığını kazandığını belirtti. Özdemir, Beştaş’ın yargılamasının durdurulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, talebi değerlendirmek üzere duruşmayı 5 Ekim’e erteledi.

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