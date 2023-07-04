Özgür Özel'den Erdoğan'a tepki: Bulduğun çarenin yaraya merhem olduğu yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kiraya yüzde 25 zam sınırının temmuzdaki sözleşmeler için de devam edeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası söz konusu sınırla ilgili konuşan Erdoğan, “Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın açıklamasına tepki göstererek şunları söyledi:

Tayyip Erdoğan kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırmaya devam edeceklerini açıkladı.

TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre bir yıllık artış yüzde 71,43, gerçek artış yüzde 300'lerde...

Sınırlandırma kararı alsan da dinleyen yok, bulduğun çarenin yaraya merhem olduğu da yok...