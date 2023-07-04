Öğrenci bursları 3 yılda eridi

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının son 3 yılda eridiğini söyledi.

2020 yılında asgari ücretin 2.324 TL olduğunu söyleyen CHP’li Demir, "Aynı yıl KYK bursu 550 TL, KYK bursunun asgari ücrete oranı ise yaklaşık 0,24’tü. Yani 2020 yılında KYK bursu, asgari ücretin yaklaşık yüzde 24'ü kadardı. Bu oran 2023 yılında yüzde 11 seviyesine düştü" dedi.

EN BÜYÜK KAYBI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YAŞADI

Temmuz ayındaki asgari ücret artışıyla öğrencilere verilen burs miktarını kıyaslayan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapılan son zamla birlikte asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseldi, bu rakam bize göre yetersiz bir rakam. Artan enflasyon karşısında zamlar cebe girmeden buharlaşır hale geldi. Zam fırtınası durmak bilmiyor. Ulaşım, barınma ve beslenmeye erişim her geçen daha da zorlaşıyor.

KYK bursu şu anda 1.250 TL. Bu rakamı asgari ücrete oranladığımızda yaklaşık 0,11'ine denk geliyor. Yani 2023 yılında KYK bursu, asgari ücretin yaklaşık yüzde 11'ine karşılık gelmekte. 3 yıllık periyoda baktığımızda ise asgari ücret neredeyse 5 katına çıkmış, KYK bursu ise sadece yaklaşık iki katı seviyesine gelmiş durumdadır. Yetersiz olan bir asgari ücret seviyesine yapılan bir kıyaslamanın ne kadar kötü sonuç verdiğini sorgulamaya bile gerek yok!

Bu tablo, KYK burslarının son yıllarda asgari ücret artışlarına paralel gitmediğini ve KYK burslarının artan enflasyon ve hayat pahalılığının çok altında olduğunu göstermektedir. Üniversite öğrencileri bu parayla ne yapabilir, hangi sorunlarına çözüm olabilir? Bu rakamın revize edilerek 3000 TL seviyesine getirilmesi şarttır.”