Bahçeli ortaklarının Öcalan övgülerini unuttu, Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: "Bebek katilini övmek suçtur"

Partisinin bugünkü grup toplantısında açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, tutuklu TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ'ı hedef aldı. Bahçeli, Yanardağ'ı PKK lideri Abdullah Öcalan'ı övmekle suçladı. Bahçeli, Yanardağ'ın tutuklanmasına yönelik eleştirileri de 'katmerli suç' olarak niteledi.

Yanardağ'ın eleştirilerini, 'teröre övgü' olarak niteleyen Bahçeli, "Ölen teröristlere taziyeler yayımlamak suçtur, bir televizyon kanalında bebek katilini övmek çok kitap okuduğundan bahisle filozof mertebesine çıkarmak, bununla da yetinmeyip hak gaspına uğradığını iddia etmek suçtur. Bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur" diye konuştu. AYM'ye seslenen Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi Kandil'in düzmece mahkemesi, zilletin arka bahçesi değildir, asla olamayacaktır. Adalet suçluyu aklama gayesi güderse, ihaneti biberonla beslerse orada adalet batmıştır demektir" ifadesini kullandı.

BAHÇELİ, ERDOĞAN'IN VE AKP'LİLERİN SÖZLERİNİ UNUTTU

Bahçeli, bu sözleri sarf ederken, ortaklarının PKK terör örgütü ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik övgülerini unuttu. AKP cephesinden daha önce PKK ve Öcalan'la ilgili söylenen bazı sözler şöyleydi:

“PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan varsa bana söylesin.”

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

“Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. O, bölgenin yeni aktörüdür.”

- Dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan

"Sayın Öcalan’ demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık...”

- Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç

“Abdullah Öcalan, Kürtler'in lideridir. Onun mesajları bizim de düşüncemizdir.”

- Eski Devlet Bakanı Beşir Atalay

“Öcalan'ın durduğu yer Türkiye'ye katkı sağlıyor. Çok değerli şeyler söylüyor.”

- Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner

“Abdullah Öcalan dünyanın geleceğini iyi okuyor. Onun talepleri normaldir, meşrudur.”

- Eski AKP Milletvekili Yasin Aktay

“PKK terör örgütü değildir... Apo, Türkiye için fırsattır. Yeniden devreye girmelidir.”

- AKP Milletvekili Orhan Miroğlu

"ALLAH TEKTİR, ORDUSU DA TÜRK'TÜR"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir yandan kurban keserken bir yandan kötülüğü de kesmek lazımdır. Bayram tatili sürecinde trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza allahtan şifa diliyorum.

İslamiyet, cihadı emrederken haksız bir savaşı desteklemekten bütünüyle uzaktır. Yani beka düzeyinde bir tehdit olmadıkça cihada ruhsat yoktur. 9 asır boyunca doğu batı arasındaki diyaloğu dini ve kültürel değerler tayin etmiştir. Batı'da Müslüman denilince akla ilk gelen Türk'ler olmuştur. Allah tektir, ordusu da Türk'tür. Sistematik şekilde ilerletilen islamofobi insani şartlarla bağdaşmadığı gibi insanlığı tehdit etmektedir.

Kurban bayramının birinci günü İsveç'te Kur'an'ı Kerim'in yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Kur'an okumak ilahi nasip ve nimet, yakmak ise soysuzluktur. Kur'an'ı yakmak ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Şunu ikazla hatırlatırım ki Kuran kağıt parçası değil Allah'ın yeryüzüne gönderdiği nurudur. Tüm dünya ateşe verilse bile ilahi hükümlerin kül olması mümkün değildir. Kuran yakan kendini yakmıştır, cehennemin dibini boylamıştır.

Bugün dünya genelinde yaklaşık 8 milyar insan yaşamaktadır. Bu aynı zamanda 8 milyar ayrı dünya demektir. Öncelikle yol arkadaşı sonra yol gelmelidir.

MHP, insanlığın huzuru projesini hazırlamıştır. Sadece Türk insanı ile değil tüm insanlık ile paylaşma duyarlılığını göstermiştir. Huzur, insanın iç alemi ile dış alemi arasındaki tutarlı denge noktasını işaret etmektedir. Bir dava insanı her şeyden önce insandır, sonra ülkücüdür. İnsan olan haklı davası ile elbette davası ile aynı potada buluşacaktır. Her şeye gerçekçi bakan, dürüstlüğü ile adam olan, hayatın zorluğunu dağa tırmanır gibi tırmanan, göründüğü gibi davranan gönül ve sevda neferi insanlarla yolumuz bir ve aynıdır.

Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri devletin bağımsızlığına, insan haklarına eşit ve hukuk ilkelerine, millet egemenliğine aykırı olamaz. Suç işlenmesini teşvik edemez. 69. madde de bu esasları içerir. Aksi durumda temelli kapatılması açık belirtilmiştir. Suç ve suçluyu övmek siyasetin değil doğrudan doğruya hukukun konusudur. Türk siyasetinde faal halinde olan her partinin birinci kaynağı Türk milletidir. Her parti Türkiye partisi olmak zorundadır. Suç ve suçluyu övmek hukukun konusudur. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin egemenliğini gözetmeyen, terör örgütlerinin kullanımına girmekten gocunmayan partilere demokrasilerde yer olmamalı. Ülke sınırları içinde milli manevi noktada buluşmak siyasi namus görevidir.

GAZETECİ YANARDAĞ'I HEDEF ALDI

Türk siyasetinde faal halde bulunan birinci kaynağı Türk milleti aidiyeti Türkiye'dir. Suç ve suçluyu övmek doğrudan doğruya hukukun konusudur. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, terör örgütlerinin ve emperyalistlerin kullanımına girmekten gocunmayanlara siyasette yer olmamalıdır. Siyasi partiler Anayasa ve kanunlara uymak zorundadır. Teröristlere taziye dilemek suçtur. Anayasa Mahkemesi, Kandil’in düzmece mahkemesi değildir, zilletin arka bahçesi değildir, asla olmayacaktır.

Bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur. Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse, adalet ihaneti biberonla beslerse orada adalet batmış demektir. Adalet ve hukuk demek devlet demektir. Devlet giderse vatan gitmiş olacaktır.

"AYM, PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ AKLAMA MAKAMI DEĞİLDİR"

Anayasa Mahkemesi Kandil'in düzmece mahkemesi, zilletin arka bahçesi değildir, asla olamayacaktır. Adalet suçluyu aklama gayesi güderse, ihaneti biberonla beslerse orada adalet batmıştır demektir. Devlet giderse vatan gitmiş olacaktır. AYM, PKK terör örgütünü aklama makamı değildir. Aynı husus siyasi partiler için de geçerlidir. Her şeyin başı insandır. Mesele ne kadar oy aldığımız meselesi değildir; mesele vatandır, millettir, istiklal ve istikbaldir.

FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR

Birikmiş ve bilenmiş getto enerjisi açığa çıkmıştır. Fransa sömürgeci geçmişiyle yüzleşmelidir. Sınır aşan göç olgusu tüm ülkeler için zorlu ve çetin bir sınavdır. Biz kötülüğün sonuna kadar karşısındayız. Kanunsuz gösteriler, tasvip edilmemelidir.

Göç sorununun idrakindeyiz. Anadolu coğrafyasındaki demografimizi düşünmek durumundayız. Hedef ve görüşlerimiz 2018 yılında hazırlanmış arge çalışmalarımızla hayata geçirdik. Herkes susuyorken göç konusu ile ilgileniyorduk. Bu konuda proje hazırlamak her babayiğidin harcı değildir. Çalışmalarımızı kamu kurumları ile paylaştık. Türkiye'de geçici sığınmacı konumunda olan sığınmacılar vardır. 13 milyon olarak ifade etmek kuyruklu yalandır. Fransa'daki olayların Türkiye'ye sirayet etmesinden bahsedenlerin, Mudanya'daki olaylara karışanların ateşle oynadıklarını bildirmek istiyorum. Türkiye Fransa'ya benzemez. Herkes aklını başına alsın. Onun bunun kirli elleri ile kaosa çekilemez. Devlet ve vatan üzerinde kazı yaptırmayız. Göç konusu insanlık sorunudur. Hangi coğrafyada olursa olsun bu tür olaylar meşru hak arama aracı olmamalıdır.