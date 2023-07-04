Kurultay öncesi kritik günler: CHP örgütlerinden yeni öneri

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sürecinin tamamlanmasının ardından değişim sürecine giren CHP’de dokuz isimden oluşan Tüzük Çalışma Grubu, Büyük Kurultay’da hayata geçmesi beklenen yeni Tüzük için çalışmalarını hızlandırdı. TBMM Grubu'na, önceki dönem milletvekillerine, eski grup başkanvekillerine, yurt dışı birliklerine ve 1 milyon 300 bin üyesine ulaşan parti yönetimi, tüzük önerilerini aldı. Parti yönetimi ayrıca akademisyenlerle de bir araya geldi. Önerilerin gelmeye devam ettiği bildirilirken sürecin tamamlanmasının ardından çalışma grubu, sınıflandırma işlemine geçecek. Ardından Kurultay öncesinde oluşturulacak Tüzük Komisyonu, çalışmaya son şeklini verecek.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, partiye bugüne kadar sunulan binlerce öneri arasında, tüm birimlerde dönem sınırının esnetilmeden iki dönem olarak uygulanması, belediye başkanları ve milletvekillerinin ön seçimle belirlenmesi gibi öneriler çoğunlukta yer aldı. Tüzüklerde özellikle aday belirleme süreçleri, kurulların görev sınırları ve yapısı ile üye ilişkilerinin incelendiği öğrenildi. Tüzük Çalışma Grubu Üyesi CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, hazırlanacak çalışmanın parti açısından kalıcı olması gerektiğini söyledi. “Tüzükler partinin anayasasıdır. Nasıl ki Anayasa tek başına yazılamazsa tüzük de öyle olmalıdır” diyen Emre, “Öyle bir tüzük ortaya çıksın ki hem üyeler memnun olsun” ifadelerini kullandı.

GEREKİRSE YENİ STRATEJİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partinin bu seneyi tatil yapmadan sahada geçireceğini söyledi.

Mevcut belediyeleri koruyup yenilerini kazanacaklarını iddia eden Öztrak, ittifak içerisinden ve dışarıdan yeni adayların gelmesi durumunda yeni stratejiler belirleyeceklerini ifade etti.

İktidarın tüm hamlelerine karşılık yeni belediyeler kazanacaklarını söyleyen Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Saray’ın en büyük beklentisi, karşısında bir araya gelmiş muhalefeti bölmek. 94 seçimlerinde olduğu gibi karşısındakileri dağıtıp kendi adaylarını aradan çıkarmak. Bunun için çabaları fasılasız sürüyor.”