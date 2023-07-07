Erdoğan-Zelenski görüşmesi üzerine Rusya'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yapacağı görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

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Erdoğan-Zelenski görüşmesi üzerine Rusya'dan açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti nedeniyle bugün İstanbul'a gelecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi. Peskov, "Erdoğan-Zelenski görüşmesinin sonuçlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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