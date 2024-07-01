İktidara yakın yazardan AKP'ye eleştiri: Havada binlerce dedikodu dolaşıyor, tek bir açıklama yok!

TBMM'ye sunulması beklenen vergi paketi ile Kabine değişikliği iddiaları üzerinden AKP'yi eleştiren Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Havada binlerce dedikodu dolaşıyor, AK Parti kafa karışıklığı yaşıyor" ifadesini kullandı.

Cem Küçük, “AK Parti’nin iletişim dili iyi değil” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"YEREL SEÇİMLER KAYBEDİLDİ, ORTADA DEĞİŞİM YOK"

"Yerel seçimlerin üzerinden tam 3 ay geçti. AK Parti yerel seçimleri kaybetti ama değişim adına ortaya konulmuş hiçbir şey yok. Ancak AK Parti’de iletişim dilinde ciddi sorun var. AK Parti yetkilileri bu satırları iyi niyetli eleştiri olarak görsünler...

Bakın iki haftadır yeni vergi yasası konuşuluyor. Benim çok desteklediğim bir yasa bu. Önemli bir yasa ama biz neyi konuştuk? Yurt dışı çıkış harcı 1.500 TL mi olacak yoksa 3.000 TL mi? Hâlbuki yasada o kadar önemli maddeler var ki. Onlar konuşulmadı. Sadece yurt dışı çıkış harcı üzerinde duruldu. Sosyal medyada herkes konuşurken, millet bize bu yasayı sorarken AK Parti çok geç açıklama yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik doğru değil dedi ama Basra çoktan harap olmuştu!..

"HAVADA BİNLERCE DEDİKODU DOLAŞIYOR"

Sonra bazı bakanların değişeceği gündeme geldi. Tüm kamuoyu bunu duydu. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın odasını boşalttığı söylendi. Hepimizin bildiği bir bilgi bu. Şu satırları yazarken doğru veya yanlış AK Parti’den tek açıklama yok. Sağlık Bakanı bıraktı ya da bırakmadı diyen yok. Herkes bizlere soruyor. Havada binlerce dedikodu dolaşıyor. Başka bakanların da istifa edeceği ya da affını istediği yazılıp çiziliyor. AK Parti tek bir açıklama ile bunların önüne geçebilir.

"TOPARLAMAZLARSA ÇOK GEÇ OLABİLİR"

İletişim dili çok önemli bir şey. Doğru zamanda ve doğru yerde kullandığınızda çok etkili olur. AK Parti iletişim anlamında asla iyi değil. Genel merkezde aynı isimler göreve devam ediyor. Yedi il başkanı değişti deniyor ama biri hariç hepsi daha önce partide görev yapmış isimler. AK Parti kafa karışıklığı yaşıyor. Umarım çabuk toparlarlar. Yoksa çok geç olabilir..."