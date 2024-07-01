İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir isim daha istifa etti!

İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı avukat Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Kozan, ayrılığını şu ifadelerle açıkladı:

"Cesurlar hareketinin adsız kahramanlarına, teşkilatıma, İl Başkanımıza, yürekli tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum."