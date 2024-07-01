İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir isim daha istifa etti!
İYİ Parti'de tansiyon düşmüyor. Partide, Koray Aydın ve Eski Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk'ün ayrılığının ardından bir istifa daha yaşandı.
İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı avukat Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Kozan, ayrılığını şu ifadelerle açıkladı:
"Cesurlar hareketinin adsız kahramanlarına, teşkilatıma, İl Başkanımıza, yürekli tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum."
Cesurlar hareketinin adsız kahramanlarına, teşkilatıma, İl Başkanımıza, yürekli tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. pic.twitter.com/rvxRNQAejr— Doğukan KOZAN (@avdogukankozann) June 30, 2024