CHP Genel Başkanı Özel: Bahçeli, Erdoğan'a 'Ya benimsin ya kara toprağın' diyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AKP-MHP ve Cumhur İttifakı dinamiklerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Özel, Devlet Bahçeli'nin Erdoğan-CHP görüşmesinin ardından MHP grup toplantısındaki “AK Parti ile CHP arasında ittifak samimi dileğimizdir” sözlerine dair yorumlarda bulundu.

"ERDOĞAN'A PARTNER DEĞİTŞİRMEYİ TEKLİF EDERSEM, CUMHUR İTTİFAKI'NI DAĞITIRIM"

Bahçeli'nin bu sözlerle Erdoğan'a “Ya benimsin, ya kara toprağın” dediğini iddia eden Özel, Bahçeli'nin bu mesajının 'çalıştığını' ifade ederek, Cumhur İttifakı'nı dağıtmanın yolunun ellerinde olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Bunun çalışmasını engelleyecek tek hamle şu olabilir. Ben Erdoğan'a “Sen Bahçeli'yi kafana takma. Ben sana Meclis'te de destek vereceğim, ekonomik pakette de destek vereceğim, arkandayım” dersem… Yani Erdoğan’a partner değiştirmeyi teklif edersem, Cumhur İttifakı'nı dağıtırım.

Ama bu benim sırtıma, AK Parti'nin 22 yıllık hatalarına, sorumluklarına ortak olmak gibi hiç taşımaya niyetim olmayan bir yük koyar. Ben iktidara gidiyorum. Benim partim birinci parti olmuş. Seçimden beri her ay oylarımız artıyor. Büyük bir ekonomik kriz var. Erdoğan ne depremzede için ne de enflasyonla ilgili verdiği sözleri tutuyor."

"GEZİ DAVASI'NIN ÇÖZÜLMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL MHP"

Gezi Parkı davasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Özel, "Erdoğan'a Gezi Parkı Davası için çok etkili telkinler olduğunu hissettim. Yani o da bu sorun bir şekilde çözülsün istiyor ama sorunun çözülmesinin önündeki engel, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu. Benim gördüğüm bu" diye konuştu.

"SİNAN ATEŞ DAVASI MHP VE AK PARTİ'Yİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR"

1 Temmuz Pazartesi günü görülecek olan Sinan Ateş davasına dair açıklamalarda da bulunan Özel, Ateş davasının MHP ve AKP'yi birbirine bağladığını söyleyerek şu sözleri kaydetti:

"Sinan Ateş davası benim gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı'nı hem zorlayan hem birbirine bağlayan bir dava. Sinan Ateş davası AK Parti'nin işini çok zorlaştırıyor, bir yandan da MHP'yle AK Parti'yi birbirine bağlıyor. Yani iki yönden etkisi var bunun. Cinayet öncesinde Sinan Ateş'in konumunu atan kişi MHP'nin genel başkan yardımcılarıyla aynı telefondan aynı gün içinde defalarca mesajlaşıyor ve bu iddianame kapsamında o isimler yok. Buna kimi inandırabilirsiniz? Ülkeyi yönetenler bence çok tarihi bir risk alıyorlar şu anda, çok tarihi bir hata yapıyorlar."

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