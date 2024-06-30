Saadet Partisi'nde üçüncü aday belli oldu

Saadet Partisi'nde genel başkanlık yarışına, eski genel başkan Mustafa Kamalak da dahil oldu.

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Saadet Partisi'nde üçüncü aday belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından Saadet Partisi, olağanüstü kongre sürecine girdi.

Genel başkanlık yarışı için Mahmut Arıkan ismi, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu'nun ve Karamollaoğlu'nun adayı olarak öne çıkıyor.

Arıkan'ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Birol Aydın da parti içi muhalefetin adayı olduğunu açıklamıştı.

Mustafa Kamalak

Saadet Partisi'nde genel başkanlık yarışına son olarak eski genel başkan Mustafa Kamalak'ın da dahil olduğu belli oldu.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Mustafa Kamalak, Saadet Partisi genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

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