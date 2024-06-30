Fransa seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı: Aşırı sağ seçimi önde götürüyor

Fransa'da erken geneel seçimin ilk turundan çıkan sonuçlara göre oylarını artıran aşırı sağ, yüzde 34 ile yarışı önde götürürken, Macron'un "Cumhuriyet için Hep Birlikte" ittifakı yüzde 20 oyla üçüncü sırada yer alıyor.

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Fransa seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı: Aşırı sağ seçimi önde götürüyor

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Fransa'nın ana kara topraklarında 18.00'de, başkent Paris, Marsilya ve Nice gibi büyük şehirlerde ise 20.00'de tamamlandı.

AŞIRI SAĞ YÜZDE 34 İLE LİDER

Sandık çıkış anketlerine göre, ilk turda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi oyların yüzde 34'ünü aldı ve yarışı önde götürüyor.

Sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşti.

MACRON'UN İTTİFAKI 3'ÜNCÜ SIRADA

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 civarında oyla üçüncü sırada bulunuyor.

Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi ve müttefikleri yüzde 10 civarında oy alırken, seçime katılım oranı yüzde 67,5 oldu.

İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

5 yıl boyunca Ulusal Meclis'te görev alacak 577 milletvekilinin seçildiği erken genel seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da yapılacak.

Seçimin ilk turuna ilişkin kesin olmayan sonuçların saatler içinde, resmi sonuçların ise İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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