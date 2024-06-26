Saadet Partisi'nin 30 Haziran'daki kongresi ertelendi!

Saadet Partisi’nin 30 Haziran’da yapılması planlanan Olağanüstü Büyük Kongresi ileriki bir tarihe ertelendi.

Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, “Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür” denildi.

Açıklama, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun imzasıyla yayımlandı.