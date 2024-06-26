Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. 1 saat süren kapalı görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi saat 16.00 itibarıyla başladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki lider seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü. Erdoğan bu görüşme öncesinde AK Parti Grup Toplantısında Cumhur İttifakı'yla ilgili mesajlar verdi. "MHP ile omuz omuza yürüyoruz" diyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır" ifadelerini kullandı.

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