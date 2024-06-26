Dışişleri Bakanı Fidan'dan NATO üyesi ülkelere 'İsrail' çağrısı: 'Tutumlarınızı gözden geçirin'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da gerçekleşen Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'e destek veren ülkelerin tutumlarını gözden geçirmeleri hususunda uyarıda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Fidan'dan NATO üyesi ülkelere 'İsrail' çağrısı: 'Tutumlarınızı gözden geçirin'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da gerçekleşen "Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, NATO üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulamasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını vurguladı.

Bakan Fidan, "Müttefiklik terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda, tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerektirir" diye konuştu.

Ayrıca, "İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkelerin, vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmesi gerektiğini" ifade etti.

Kaynak: AA

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