"Normalleşmesi gereken muhalefettir" demişti: CHP lideri Özel'den Erdoğan'ın sert sözlerine yanıt gecikmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizim çabamız aslında muhalefeti normalleştirmektir. Yani yumuşaması gereken normalleşmesi gereken muhalefettir” açıklamalarına CHP lideri Özel'den yanıt geldi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında sarf ettiği "Bizim çabamız aslında muhalefeti normalleştirmektir. Yani yumuşaması gereken normalleşmesi gereken muhalefettir” sözlerine yanıt verdi.

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Özel, "Açıklaması pek normal bir açıklama olmamış. Bu açıklamanın da normalleşmesi gerekir" ifadelerini kullanan Özel, partisinin yerel seçim zaferini anımsatarak, "31 Mart akşamı CHP, birinci parti olduğunda ilk açıklamamızda kibre kapılmayacağımızı söyledik ve Erdoğan ile görüştük. Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir" ifadelerini kullandı.

Özel, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin açıklamasında, “31 Mart akşamı CHP, birinci parti olduğunda ilk açıklamamızda kibre kapılmayacağımızı söyledik. Ve Erdoğan ile görüştük, yıllar sonra el sıkışma imkanı oldu. Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir. Muhalefet muhalefet olmaktan çıktıktan sonra demokrasi demokrasi olmaktan çıkar" diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, partisinin grup toplatışında yaptığı açıklamada, sert mesajlar vermiş ve şunları söylemişti:

"Bizim çabamız aslında muhalefeti normalleştirmektir. Yani yumuşaması gereken normalleşmesi gereken muhalefettir. İktidar partisi ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşı olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz"

Etiketler
Normalleşme Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel CHP AKP
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