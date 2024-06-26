İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Koray Aydın açıklaması: İstifa edecek mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlık yarışında rakibi olan Koray Aydın’ın ekibiyle birlikte istifa edeceği iddialarına ilişkin konuştu.

Partisinin grup toplantısının ardından basının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız.”

PERŞEMBE AÇIKLAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Koray Aydın’ın istifa kararını perşembe günü sosyal medyadan kamuoyuna duyuracağı öne sürülmüştü.

Aydın'ın istifa kararı almasına neden olayın ise, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı sürpriz görüşmeye, 'Genel Merkez'in kayıtsız kalması' olduğu bildirilmişti.