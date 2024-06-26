Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'normalleşme' çıkışı: "Muhalefet ile ittifak olmaz, yumuşama olur"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AKP grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"AK Parti'ye gönül veren tüm parti mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. Grup toplantısının ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında geçen hafta idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlarımızın ibadetlerinin de Allah katında kabul olmasını diliyorum.

Her ne kadar Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler nedeniyle biraz buruk geçirsek de kurban Bayramının sevincini dostlarıyla ailesiyle paylaşarak bu mübarek günleri idrak eden kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.

İsrail daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, çocukların üzerine bomba yağdırmaya devam etti. İnsanlık dışı saldırılar nedeniyle, çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu. İsrail barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. Derisi sırtına yapışan Gazze'li çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır.

Katillerin dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden Siyonist şebekenin karşısında boyun eğmemizi, zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin. Filistin'de işgal politikası devam ettikçe dünyanın hiçbir yerinin güvende olmadığını ifade ettik. Filistin devleti tanınmalı. Filistin'e sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

"BİRİLERİ BATILI AĞABABALARDAN 'AFERİN' ALMAK İÇİN ÇAMUR ATMA PEŞİNDE"

Birileri batılı ağababalarından 'aferin' almak onlara şirin gözükme, onların gözüne girmek için Filistin direnişine çamur atma peşinde koşabilir ama biz içeride ve dışarıda hakkı konuşacak, hakikati savunacak, masumların yanında, katillerin ise dimdik karşısında duracağız.

Ermenistan'ın da Filistin Devletini tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz.

"İSRAİL GÖZÜNÜ LÜBNAN'A DİKTİ"

İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiği belli oluyor. İsrail'in sırtının sıvazlandığını görüyoruz. Lafa gelince adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları zavallılıktır.

Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları büyük felakete yol açacaktır. Batı'dan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Buna fırsat vermemiz lazım. Türkiye Lübnan'ın yanındadır.

"NETANYAHU GİBİ RUH HASTASININ ESİRİ OLMALARI ZAVALLILIKTIR"

Lafa gelince özgürlükten, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır.

BAYRAM TATİLİ KAZALARI

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlarımız memleketlerine ve tatil beldelerine seyahat etti. Sadece otobüs seferleri 108 bini buldu. Otoyollarımızı kullanan araç sayısı 21 milyonun üzerine çıktı. 'Millet yol mu yiyecek?' diyerek yatırım düşmanlığı yapan çapsızlara kulak asmayacağız. Yaptığımız devasa yatırımlara ve aldığımız önlemlere rağmen kazaların önünü tamamen kesiyoruz. 72 insanımız bayram tatilinde kazalarda hayatını kaybetti. Kazalarda vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ YANGINLAR

Devletimizin ilgili tüm kurumlar ilk andan itibaren yangını söndürmek için seferber olmuş, gereken neyse yapılmıştır. Acil yardım ödeneği ile devletimiz maddi destek sağlamaya başlamıştır. Yangının çıkış nedenleri hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde ortaya konacaktır. Hal böyleyken 15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri Allah’a ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Siyasi bir fırsatçılık ile karşı karşıyayız. Bunun adı siyasi nebbaşlıktır.

MİLLİ TAKIM MESAJI

Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere yeni hezimetler yaşatmaya devam edeceğiz. Millilerimiz bu akşam Çekya karşısında 85 milyonu gururlandıracak tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. Aslanlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

"DİLİNİ DEĞİŞTİRECEK MUHALEFETTİR"

Bizim siyasette 'yumuşama' çabamız muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Dilini, söylemini, siyaset tarzını değiştirecek olan muhalefettir.

"UZLAŞMA OLUR İTTİFAK OLMAZ"

İktidar ile ana muhalefet partisi arasında uzlaşma olur, ittifak olmaz"