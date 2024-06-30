CHP lideri Özgür Özel, en yaşlı CHP üyesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlediği Emek Mitingi’nin sonrası bölgede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP lideri, Kartepe İlçesi Avluburun Mahallesi’nde yaşayan Kocaeli’nin en yaşlı CHP üyesi, 95 yaşındaki Şaban Özkanlı’yı evinde ziyaret etti.

Özel, daha sonra mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.