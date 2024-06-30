İYİ Parti’de sular durulmuyor: Koray Aydın'ın ardından yeni istifalar gelecek mi?

Meral Akşener ile Koray Aydın'ın ayrılığının ardından İYİ Parti yeni bir döneme girdi. Partide önümüzdeki dönem izlenecek yol haritası görüşülürken, yeni istifaların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre; partinin kuruluşundan bu yana etkin görevler üstlenmiş bir siyasetçi yeni döneme dair, “Bundan sonra bazı kişisel gerekçeler dışında istifa olacağını düşünmüyorum. Yeni bir dönem başladı. Mevcut yönetime 6 ay hatta 1 yıl kredi vermek gerek" dedi.

Seçmenin yerel seçim stratejisine tepkili olduğunu ifade eden İYİ Partili isim, "Seçmen, AKP’ye avantaj sağladığını düşündüğü karara karşı çıktı, bizi cezalandırdı. Şimdi seçmen tereddüdü geçmiş değil ama yeni yönetim iktidara karşı sert ve net bir tutum alıyor, hem Cumhur İttifakı'na özelde AK Parti’ye yükselen dozda muhalefet ediyor. Yeni bir zikzak olmazsa kaybettiğimiz oyları geri kazanır, daha sonra bunun da üzerine çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.