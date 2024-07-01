AKP 2028'in yol haritasını belirliyor: Erdoğan, Kızılcahamam'da ne mesajlar verecek?

31 Mart yerel seçimlerindeki yenilginin değerlendirileceği AKP'nin Kızılcahamam kampı dün başladı. 541 belediye başkanının yanı sıra bakanlar ve milletvekillerinin de katıldığı kampta AKP, 2028’e giden yol haritasını çizmek için çalışacak.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; kampın dünkü bölümünde genel başkan vekilleri, muhtemel bir kriz anında sorun çözme ve karar verme, zaman yönetimi, stres ve öfke yönetimi, inisiyatif alanları, liderlik, empati, aidiyet ve şehir kültürü gibi alanlarda belediye başkanları ile tecrübe paylaşımında bulundu. Ardından genel merkez yönetimi bölgelerindeki belediye başkanları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Kampın bugünkü bölümünde, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy birer sunum yapacak.

ERDOĞAN'DAN CUMHUR İTTİFAKI MESAJI



Bugün ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı’nın devamı ile toplumda ve tabanda beklenen değişim hamlesi ile ilgili güçlü mesajlar vermesi bekleniyor.

YARIN GENEL DEĞERLENDİRME GÜNÜ

Son gün (yarın) ise Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in moderatörlüğünde, Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla genel değerlendirme paneli gerçekleştirilecek. Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya da bir sunum yapacak. Ardından bakan yardımcılarının katılımıyla istişare ve müzakere toplantılarının gerçekleştirilmesinin ardından kamp sona erecek.