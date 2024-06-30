AKP'de kulisler hareketli: Erdoğan, Fahrettin Koca'ya neden sinirlendi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiğine yönelik iddiaların ardından gazeteci İsmail Saymaz, edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

AKP'de kulisler hareketli: Erdoğan, Fahrettin Koca'ya neden sinirlendi?

Kabinede büyük değişiklikler olması beklenirken, gazeteci İsmail Saymaz, Fahrettin Koca'nın eşyalarını topladığını aktardı. Saymaz, Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kopuşun randevu sisteminden kaynaklı arızalarla başladığını ifade etti.

Halk TV yayınına bağlanan İsmail Saymaz şunları söyledi:

"GÖREVDE FAZLA KALDI"

"Fahrettin Koca ve Erdoğan arasındaki kopuş randevu sisteminden kaynaklı arızalarla başladı. Ardından Kızılcahamam'daki MYK toplantısında sayın bakanın açıklamaları dikkat çekmişti. Bu açıklamalarda hastane müdürünün milletvekili tarafından atandığı duyulmuştu. Bu toplantıya katılan bütün vekiller Koca'nın açıklamasının ardından taşladılar. O andan itibaren Fahrettin Koca ile ilgili geriye gidiş başladı. AKP Kamuoyunda Koca'nın görevde fazla kalışına ilişkin söylemler de başladı."

"GÖZÜ DOYMUYOR"

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Turhan Çömez ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"En son seçimlerde en büyük sorun ekonomik krizdi ikincisi ise sağlık sistemindeki sorunlardı. Ben sağlık bakanıyla okul arkadaşıyım. Sağlık bakanı AKP iktidarı döneminde büyüdü ve devasa oldu. Sağlık bakanının hala gözü de doymuyor. Yıllar önce sağlık bakanına 60 milyon dolar teşvik verilmiş. Utanır bir insan bunu almaya..."

Başkent kulisleri çalkalanıyor! Hangi bakanlar değişecek?Başkent kulisleri çalkalanıyor! Hangi bakanlar değişecek?Siyaset

Etiketler
AKP Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Küçükkaya'nın acı günü! Annesi hayatını kaybetti İsmail Küçükkaya'nın acı günü!
Çamaşır suyu lekesini geçiren yöntem. Kıyafetteki lekeyi şıp diye yok ediyor Çamaşır suyu lekesini geçiren yöntem. Kıyafetteki lekeyi şıp diye yok ediyor
Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor
Çeteden kaçıp öğretmen olmuştu: Lise müdür yardımcısının öldürülmesinde, 11 şüpheli adliyede Lisede görev yapan müdür yardımcısı öldürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Arda Güler'den duygusal veda Arda Güler'den duygusal veda
Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı
Kredi kartlarında yeni dönem! Yarın resmen başlıyor Kredi kartlarında yeni dönem!
20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz! 20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz!