AKP'de kulisler hareketli: Erdoğan, Fahrettin Koca'ya neden sinirlendi?

Kabinede büyük değişiklikler olması beklenirken, gazeteci İsmail Saymaz, Fahrettin Koca'nın eşyalarını topladığını aktardı. Saymaz, Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kopuşun randevu sisteminden kaynaklı arızalarla başladığını ifade etti.

Halk TV yayınına bağlanan İsmail Saymaz şunları söyledi:

"GÖREVDE FAZLA KALDI"

"Fahrettin Koca ve Erdoğan arasındaki kopuş randevu sisteminden kaynaklı arızalarla başladı. Ardından Kızılcahamam'daki MYK toplantısında sayın bakanın açıklamaları dikkat çekmişti. Bu açıklamalarda hastane müdürünün milletvekili tarafından atandığı duyulmuştu. Bu toplantıya katılan bütün vekiller Koca'nın açıklamasının ardından taşladılar. O andan itibaren Fahrettin Koca ile ilgili geriye gidiş başladı. AKP Kamuoyunda Koca'nın görevde fazla kalışına ilişkin söylemler de başladı."

"GÖZÜ DOYMUYOR"

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Turhan Çömez ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"En son seçimlerde en büyük sorun ekonomik krizdi ikincisi ise sağlık sistemindeki sorunlardı. Ben sağlık bakanıyla okul arkadaşıyım. Sağlık bakanı AKP iktidarı döneminde büyüdü ve devasa oldu. Sağlık bakanının hala gözü de doymuyor. Yıllar önce sağlık bakanına 60 milyon dolar teşvik verilmiş. Utanır bir insan bunu almaya..."