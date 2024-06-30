İsmail Küçükkaya'nın acı günü! Annesi hayatını kaybetti
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya vefat etti.
Halk TV ekranlarında seyirciyle buluşan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya Antalya'da vefat etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından taziye mesajı paylaştı.
Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya'nın Antalya’da yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim. Halise Küçükkaya'ya Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.”
Halise Küçükkaya'nın vefat nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.