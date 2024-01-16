İddia: DEM Parti'nin CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, DEM Parti'nin geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin yansımalarını köşesine taşıdı.

Bu görüşmenin ardından partinin İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa'da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldığını ileri süren gazeteci, "DEM Parti, bu beş büyükşehirde adaylarını destekleyebilir" dedi.

Saymaz, bu ihtimale gerekçe olarak 'bu beş büyükşehirdeki toplumsal dinamikler; sivil toplum, kadın ve ekoloji örgütlerinin etkisi, Kürtlerin gücü, DEM Parti seçmeninin çok kimlikli varlığının' gösterildiğini iddia etti.

"Ancak DEM Parti, Bursa hariç diğer büyükşehirlerde bazı ilçelerde aday çıkarılmamasını istiyor" ifadesini kullanan Sözcü yazarı, şöyle devam etti:

"Örneğin, İstanbul’da Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar. DEM Parti, yalnızca CHP ile değil, DEVA ve Saadet Partisi ile görüşme trafiği yürütüyor."

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