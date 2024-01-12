DEM Parti'den seçim kararı: Aday gösterecekleri 7 şehri daha açıkladılar
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, seçime girecekleri 7 şehri açıkladı.
Siyasi partiler, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde aday çıkaracağı yerleri ve başkan adaylarını açıklıyor.
Seçimde aday çıkaracağı yereler merakla beklenen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi(DEM Parti), seçime girecekleri 7 şehri açıkladı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun’da aday çıkaracaklarını açıkladı.
Doğan ayrıca 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kurulacağını ve yaklaşık 100 bin delegenin oy kullanacağını belirtti.
SEÇİME GİRECEĞİ DİĞER YERLER
DEM Parti'nin ayrıca batıda seçime gireceği diğer yerler şöyle:
Adana - Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir
Antalya - Kepez
Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus
İstanbul - Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli
Aydın Merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke
Konya - Cihanbeyli ve Kulu
Kocaeli - Dilovası
İzmir - Torbalı, Bayraklı ve Menemen
Manisa - Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre
Çanakkale - Gökçeada
Tekirdağ - Çorlu ve Çerkezköy
Kaynak: Gerçek Gündem