DEM Parti'den seçim kararı: Aday gösterecekleri 7 şehri daha açıkladılar

Siyasi partiler, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde aday çıkaracağı yerleri ve başkan adaylarını açıklıyor.

Seçimde aday çıkaracağı yereler merakla beklenen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi(DEM Parti), seçime girecekleri 7 şehri açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun’da aday çıkaracaklarını açıkladı.

Doğan ayrıca 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kurulacağını ve yaklaşık 100 bin delegenin oy kullanacağını belirtti.

SEÇİME GİRECEĞİ DİĞER YERLER

DEM Parti'nin ayrıca batıda seçime gireceği diğer yerler şöyle:

Adana - Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir

Antalya - Kepez

Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus

İstanbul - Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli

Aydın Merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke

Konya - Cihanbeyli ve Kulu

Kocaeli - Dilovası

İzmir - Torbalı, Bayraklı ve Menemen

Manisa - Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre

Çanakkale - Gökçeada

Tekirdağ - Çorlu ve Çerkezköy

Kaynak: Gerçek Gündem