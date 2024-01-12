DEM Parti'den seçim kararı: Aday gösterecekleri 7 şehri daha açıkladılar

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, seçime girecekleri 7 şehri açıkladı.

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DEM Parti'den seçim kararı: Aday gösterecekleri 7 şehri daha açıkladılar

Siyasi partiler, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde aday çıkaracağı yerleri ve başkan adaylarını açıklıyor.

Seçimde aday çıkaracağı yereler merakla beklenen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi(DEM Parti), seçime girecekleri 7 şehri açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun’da aday çıkaracaklarını açıkladı.

Doğan ayrıca 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kurulacağını ve yaklaşık 100 bin delegenin oy kullanacağını belirtti.

SEÇİME GİRECEĞİ DİĞER YERLER

DEM Parti'nin ayrıca batıda seçime gireceği diğer yerler şöyle:

Adana - Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir
Antalya - Kepez
Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus
İstanbul - Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli
Aydın Merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke
Konya - Cihanbeyli ve Kulu
Kocaeli - Dilovası
İzmir - Torbalı, Bayraklı ve Menemen
Manisa - Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre
Çanakkale - Gökçeada
Tekirdağ - Çorlu ve Çerkezköy

Kaynak: Gerçek Gündem

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DEM Parti 2024 Yerel Seçimleri Antalya Ankara
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