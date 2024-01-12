İmamoğlu ve Kurum'a rakip çıktı: İstanbul'un bağımsız adayı yarışa girdi

İstanbul'da bağımsız aday olduğunu açıklayan İshak Akbay, "Yeni yüzler lazım. Artık koltuğa her gelen yapıştırıcı sürüyor. Bir oradan ayrılamıyor. Bu hepsi için geçerli. Ben şunu savunanlardanım. Bir şehri emanet ettiğiniz kişi mümkünse müteahhit, inşaatçı olmasın" dedi.

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İmamoğlu ve Kurum'a rakip çıktı: İstanbul'un bağımsız adayı yarışa girdi

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a, İBB Başkanlığı seçiminde rakip çıktı.

İshak Akbay, bağımsız aday olarak 31 Mart'taki seçimlerde İmamoğlu ve Kurum ile yarışacak.

İstanbul Beşiktaş’ta bir teknede düzenlenen aday tanıtım toplantısında Çoğulcu Demokrasi Partisi’nin desteklediği İshak Akbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Faruk Arslanok’un da katıldığı programda davetlilerin bir kısmı başlarında Çerkes kalpakları ile yer alırken, tanıtım programının sunumu Çerkes milli kıyafeti giymiş sunucu tarafından gerçekleştirildi.

Programda davetlilere hitap eden ve İstanbul’un vizyonel bir başkanı ihtiyacı olduğunu söyleyen İshak Akbay, “Binalar, kaldırımlar yapılırken hiçbir şekilde estetik unsurların olmaması. Ben şehre yeni bir anlayış getirmek istiyorum. Adı şehir estetisyeni. Estetik insanların dudaklarına, gözlerine, yüzlerine yaptırdıkları işler gibi algılanıyor. Estetiğin yaşadığımız her alanda olması lazım. Oturduğumuz yer, yemek yediğimiz yer, gezdiğimiz yerler. Bütün bunlar son derece önemli durumlar. İstanbul’a vizyonel bir başkan lazım. Toplumumuzda da oluyor. Yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söyleme zamanı geldi. Hepimiz mevcut siyasi düzenden bıktık. Ben hissettiğim şeyleri söylerim. Yani yeni yüzler lazım. Artık koltuğa her gelen yapıştırıcı sürüyor. Bir oradan ayrılamıyor. Bu hepsi için geçerli. Ben şunu savunanlardanım. Bir şehri emanet ettiğiniz kişi mümkünse müteahhit, inşaatçı olmasın. Yaşadığınız şehirleri sanatçılara emanet edin. Sanat ruhlu insanlara emanet etmeliyiz. Sanatçılar ince ruhlu olur” dedi.

Programda konuşmaların ardından İshak Akbay, katılımcılar ile birlikte Çerkes halk oyunu oynadı.

Kaynak: İHA

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Ekrem İmamoğlu Murat Kurum İstanbul 2024 Yerel Seçimleri
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