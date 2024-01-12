Yeniden Refah'ta kafalar karışık | Parti yöneticisinin sözlerini hiçe saydılar: "Kişisel görüşü, partinin tavrını Erbakan açıklayacak"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, AKP ile işbirliğine kapıları kapatarak; Murat Kurum'un isminin dahi kendileriyle paylaşılmadığını söyledi. Partiden bugün yapılan açıklamada ise Aydal'ın sözlerinin kişisel görüş olduğu, partinin tavrını Erbakan'ın açıklayacağı kaydedildi.

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Yeniden Refah'ta kafalar karışık | Parti yöneticisinin sözlerini hiçe saydılar: "Kişisel görüşü, partinin tavrını Erbakan açıklayacak"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşlerini ilerleyen günlerde açıklayacağı, bunun dışındaki kişisel görüş ve ifadelerin parti açısından bağlayıcılığı olmadığı bildirildi.

Partinin sosyal medya hesabından yerel seçim ittifaklarına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniden Refah Partimizin yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkan'ımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkan'ımızın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur."

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NE OLMUŞTU?

Dün Halk TV yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, AKP ile işbirliğine kapıları kapatarak; Murat Kurum'un isminin dahi kendileriyle paylaşılmadığını söyledi.

"Erdoğan, Yeniden Refah’ı arka bahçesi gibi görmeye çalıştı. Ortada uzlaşma niyeti yoktu" diyen Aydal ayrıca, "Kanal İstanbul beka sorunumuzdur bizim. Bu sebep bile Murat Kurum'un İBB başkanı olmaması için yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Aydal’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizim bir partiye güç verişimizi ciddiye almadıklarını gördüm. Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AKP'li arkadaşlar diyorlar ki 'bizi desteklemezseniz CHP kazanacak.' Biz AKP'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar."

Kaynak: AA

Etiketler
Yeniden Refah Partisi AKP Fatih Erbakan
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