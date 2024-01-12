Özel: Bu seçimde iktidara sarı kart gösterin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Babamızın oğlu da olsa kız kardeşimiz de olsa memnuniyet anketinde o şehrin, o ilçenin onay ağını almadıysa kimseyi aday göstermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programında açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyon rakamları gerçek açıklansa hiç olmazsa geçen yıldaki enflasyon telafi edilmiş olur. Şimdiki erimeyi konuşuyoruz. TÜİK geçen sene enflasyonu yüzde 72 olarak açıkladı. Oysa gerçek enflasyonun yüzde yüz 28 ila yüzde yüz 78 arasında çeşitli ürünler arasında değiştiğini hepimiz biliyoruz. Yüzde 120'nin altında zam alan hiçbir şey yok. Yapılan seçimlerde 2023 yılında tek haneli enflasyon vadinde bulunan iktidar, 14 ve 28 Mayıs tarihinde milletimizin teveccühüyle iktidarını korudu. Ne diyorlardı seçimden sonra fiyatlar düşecek, Bir küçük çalışma yaptık Sadece İstanbul Ticaret odasının verilerine göre gıda fiyatlarındaki artış yüzde 80.5, oysa dünyada bu yıl gıda fiyatlarında yüzde 10 oranında düşüş yaşandı. İktidar yeniden yetki aldığı 28 Mayıs'tan şu ana kadar benzin yüzde 85 zamlandı, ekmek yüzde 60 zamlandı, makarna yüzde 91 zamlandı.

Bu hükümet 7.500 lira vererek emeklisini açlığa muhtaç etmiş durumdadır. Eskiden emekli maaşları torunların okutulduğu bir seviyeden bugün karnını doyuramaz bir noktaya gelmiştir. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyoruz;

Kanun teklifimiz var, bu 7.500 lirayı önümüzdeki hafta en az asgari ücret seviyesine çıkarmak durumundayız

"İKTİDARA SARI KART GÖSTERİN"

Biz bu ülkeyi kuran iradeyiz. Aramızda askerliğini bedelli yapan yok. Kimse Atatürk'ün kurduğu partinin milliyetçiliğini, vatanseverliğini sorgulamasın. Gerçek vatansever de emeklisine, çalışanına sahip çıkan onları yoksul, aç bırakmayanlardır.

Bu yerel seçimde enflasyondan şikayeti olan, maaşından şikayeti olan ve mevcut belediyeden şikayet olmayan bu ilçedeki vatandaşlarımızı "iktidara sarı kart gösteriyoruz" demeye davet ediyorum. Bu kadar işsizliğe, enflasyona rağmen iktidar partisi oylarını koruyacak olursa emin olun Türkiye'yi koruyamayacaktır. Bu seçimde gösterilecek bir sarı kart pabucun pahalı olduğunu öğretiyor."