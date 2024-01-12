CHP Lideri Özel'den siyasi parti ve STK başkanlarına mektup: Hep birlikte karşı durmak maksadıyla

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), bu pazar(14 Ocak saat 14:00) Ankara Tandoğan'da Anayasa mitingi yapacak.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM'nin iki kere hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bu karar karşı çıkmasına tepki gösteren CHP, tüm muhalif kesimleri mitinge davet etti.

CHP Lideri Özgür Özel, siyasi parti liderlerini pazar günkü mitinge davet ettiği bir mektup kaleme aldı. Mektup, Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerinin liderlerinin yanı sıra Memleket Partisi ve Sol Parti’nin de aralarında bulunduğu siyasi partilerin liderlerine, ayrıca KESK, DİSK, TÜRK İŞ, TMMOB, Birleşik Kamu İş, Türkiye Barolar Birliği'nin de aralarında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütünün başkanlarına da iletildi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın aktardığına göre, Özel mektubunda "Sayın Can Atalay’ın hukuksuz yere cezaevinde bırakılmasının bardağı taşıran son damla olduğu düşüncesiyle, iktidar partisinin yarattığı anayasasızlaştırma sürecine siyasi parti ayrımı gözetmeksizin hep birlikte karşı durmak maksadıyla sizleri de mitingimize davet etmek isterim" dedi.

Özel'in mektubu şöyle:

“21 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, ülkemizi bir devlet krizinin, anayasal bir krizin içine bile isteye sürüklediği günlerden geçiyoruz. Ülkemiz tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir biçimde bir Anayasa Mahkemesi kararının gereğinin yapılmadığı, milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin yargı kararlarına, hukuka ve anayasaya rağmen cezaevinde esir tutulduğu günlerden geçiyor.

'SİZLERİ DE MİTİNGİMİZE DAVET ETMEK İSTERİM'

Bu çerçevede 14 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Ankara Tandoğan’da ‘Sahip Çıkıyoruz’ çağrısıyla anayasaya, demokrasiye, cumhuriyete, emeğe, barışa ve özgürlüğe sahip çıkmak amacıyla bir miting düzenliyoruz. Sayın Can Atalay’ın hukuksuz yere cezaevinde bırakılmasının bardağı taşıran son damla olduğu düşüncesiyle, iktidar partisinin yarattığı anayasasızlaştırma sürecine siyasi parti ayrımı gözetmeksizin hep birlikte karşı durmak maksadıyla sizleri de mitingimize davet etmek isterim. Pazar günü Ankara’daki varlığınızın toplumsal muhalefeti güçlendireceğine olan inancımla selam ve saygılarımı sunarım.”

Kaynak: Gerçek Gündem