Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: Başka birini koyduğumuzda kaybediyoruz, alternatif bulamadık

6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi ile ilgili yapılan eleştirileri yanıtladı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özel, şunları söyledi:

"ALTERNATİF BULAMADIK"

“(Lütfü Savaş’ın tercih edilmesinin gerekçesi) Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, “Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız” diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük.

(Depremde Savaş’ın sorumluluğunun olduğu eleştirisi) Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var, onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapamam ki. Beş birim oy çıkıyorsa, üç birim çıkanı koysan seçimi kesin kaybedeceksin. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor.

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