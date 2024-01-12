'Erdoğan'ın 15 Ocak'ta açıklayacağı aday listesi ortaya çıktı' iddiası: İzmir ve Bolu sürprizi!

Partilerin yerel seçim aday belirleme süreci hız kazanırken, AKP'nin 15 Ocak'ta açıklayacağı listenin de ortaya çıktığı iddia edildi. Listede sürpriz isimler yer aldı.

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'Erdoğan'ın 15 Ocak'ta açıklayacağı aday listesi ortaya çıktı' iddiası: İzmir ve Bolu sürprizi!

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İstanbul için adaylığının açıklanmasının ardından Erdoğan’ın 15 Ocak’ta açıklayacağı Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının da kim olacağı merak konusuydu.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun edindiği bilgiye göre uzun süredir adaylığı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Ankara, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın ise İzmir Büyükşehir Başkanlığı adaylığının kesinleştiği belirtildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı görevini yürüten ve 7 Nisan’da tarım ve orman bakan yardımcılığı görevine getirilen Veysel Tiryaki’nin, Bolu Belediye başkan adayı olarak açıklanacağına kesin gözüyle bakılıyor. AKP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de son anda “aday değişikliğine” giderek mevcut Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’de karar kıldı. Erdoğan ayrıca Sakarya’da Ekrem Yüce ile “yola devam” kararı aldı.

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ERDOĞAN ‘FATURA KESTİ’

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin belediye başkanlarına da Erdoğan’ın “fatura kestiği” belirtiliyor. Kahramanmaraş’ta mevcut büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör’ün yerine, mevcut AKP il başkanı Fırat Görgel’in açıklanacağı belirtildi. Hatay’da ise mevcut AKP il başkanı Mehmet Öntürk’ü aday gösterilecek. AKP’nin ayrıca Diyarbakır’da Şerif Aydın, Malatya’da Sami Er, Adıyaman’da Kars Valisi Ziya Polat, Şanlıurfa’da Mehmet Canpolat, Muş’ta Feryat Asya, Ağrı’da Abbas Aydın, Çorum’da Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane’de Yusuf Özgün, Bilecik’te Mustafa Yaman, Kırıkkale’de ise Bahattin Akgün ile seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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