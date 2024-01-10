İşte MHP'nin 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçede aday göstereceği isimler...

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Manisa Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da Cengiz Ergün oldu. MHP ayrıca 12 il ve 41 ilçenin adaylarını da duyurdu.

Son Güncelleme:
İşte MHP'nin 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçede aday göstereceği isimler...

2024 Yerel Seçimleri hazırlıkları son hız devam ederken; 2018 seçimlerinden beri Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket eden AKP ve MHP, bu seçimlerde de ittifaklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay partilerin hangi illerde hangi partiyi destekleyeceklerini açıklanmış; bu kapsamda iki parti, 30 büyükşehir ve 29 ilde ittifak yapacağı, 30 büyükşehrin 28’inde AKP, Manisa ve Mersin’de ise MHP'nin aday çıkaracağı duyurulmuştu.

MERSİN VE MANİSA ADAYLARI BELLİ OLDU

Seçimlere kısa bir süre kala AKP'nin MHP adaylarını destekleyeceği Manisa ve Mersin'de MHP'nin adayları belli oldu.

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan olurken; Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da Cengiz Ergün olarak açıklandı.

12 İL İÇİN ADAYLAR DA AÇIKLANDI

MHP ayrıca 12 il için adaylarını açıkladı. Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet aday MHP'den aday gösterildi.

Diğer ilçe adaylarıysa şöyle:

İşte MHP'nin 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçede aday göstereceği isimler... - Resim : 1

İşte MHP'nin 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçede aday göstereceği isimler... - Resim : 2

İşte MHP'nin 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçede aday göstereceği isimler... - Resim : 3

İşte MHP'nin 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçede aday göstereceği isimler... - Resim : 4

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri MHP Cumhur İttifakı
Son Güncelleme:
FOX TV kararı uyguladı! Sevilen diziden gelen son haber seyircileri yıktı FOX TV kararı uyguladı! Sevilen diziden gelen son haber seyircileri yıktı
Sivasspor, Galatasaray mesaisini bitirdi Sivasspor, Galatasaray mesaisini bitirdi
Erdoğan: 'Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti kimsenin yanına kar bırakmaz" Erdoğan: 'Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti kimsenin yanına kar bırakmaz"
Bu iki baharatı karıştırıp 1 kaşık tüketen düz duvara tırmanıyor! 200 yıldır biliniyor Bu iki baharatı karıştırıp 1 kaşık tüketen düz duvara tırmanıyor! 200 yıldır biliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi! Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi!
Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır
Bankalar mevduat faizini düşürdü, piyasa hareketlendi: Uzman isim rakam ve tarih verdi! Bankalar mevduat faizini düşürdü, piyasa hareketlendi: Uzman isim rakam ve tarih verdi!
İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası' İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası'
Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!