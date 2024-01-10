İşte MHP'nin 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçede aday göstereceği isimler...

2024 Yerel Seçimleri hazırlıkları son hız devam ederken; 2018 seçimlerinden beri Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket eden AKP ve MHP, bu seçimlerde de ittifaklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay partilerin hangi illerde hangi partiyi destekleyeceklerini açıklanmış; bu kapsamda iki parti, 30 büyükşehir ve 29 ilde ittifak yapacağı, 30 büyükşehrin 28’inde AKP, Manisa ve Mersin’de ise MHP'nin aday çıkaracağı duyurulmuştu.

MERSİN VE MANİSA ADAYLARI BELLİ OLDU

Seçimlere kısa bir süre kala AKP'nin MHP adaylarını destekleyeceği Manisa ve Mersin'de MHP'nin adayları belli oldu.

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan olurken; Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da Cengiz Ergün olarak açıklandı.

12 İL İÇİN ADAYLAR DA AÇIKLANDI

MHP ayrıca 12 il için adaylarını açıkladı. Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet aday MHP'den aday gösterildi.

Diğer ilçe adaylarıysa şöyle: