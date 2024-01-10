CHP'de adaylar belli oluyor: Aydın, Adana, Hatay, Mersin'de isimler değişmedi, Eskişehir'de Ünlüce aday gösterildi

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri’nde aday olacak isimlerin önemli bir kısmının netleşti.

MYK'nın önerisiyle Parti Meclisi'ne sunulan Aydın'ın mevcut büyükşehir belediye başkanı nam-ı diğer Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu da yeniden aday gösterildi. Hatay'da Lütfü Savaş ve Adana'da da Zeydan Karalar yeniden aday gösterildi

İSTANBUL'DA İSİMLER BELLİ OLUYOR

Parti Meclisi kararına göre, İstanbul'da Başakşehir'de Mesut Öksüz, Bayrampaşa'da Hasan Mutlu, Beyoğlu'nda İnan Güney, Çatalca'da Erhan Güzel, Eyüpsultan'da Mithat Bülent Özmen, Gaziosmanpaşa'da Hakan Bahçetepe, Güngören'de Temel Akkoç, Sancaktepe'de Alper Yeğin, Silivri'de Bora Balcıoğlu, Tuzla'da Eren Ali Bingöl, Üsküdar'da Sinem Dedetaş aday gösterildi.

İşte il il CHP'nin adayları:

ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar

Adana Ceyhan: Kadir Aydar

Adana Pozantı: Şenol Eroğlu

Adana Saimbeyli: İsmail Durmaz

Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ: Burcu Köksal (Milletvekili)

MERKEZ ERKMEN: Şükrü Pancar (Avukat)

SULTANDAĞI DEREÇİNE: Ömer Yıldız (Mevcut Başkan)

SULTANDAĞI YEŞİLÇİFTLİK: Devrim Ölmez (CHP’li Belediye)

AYDIN

BÜYÜKŞEHİR: Özlem Çerçioğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

BUHARKENT: Ali Okkalı (Emekli)

EFELER: Anıl Yetişkin (Avukat)

İNCİRLİOVA: Osmna Gökmen (Esnaf)

KARPUZLU: Tuğrul Ozan (Veteriner Hekim)

KOÇARLI: Özgür Arıcı (Sigortacı)

KUŞADASI: Ömer Genel (Mevcut Belediye Başkanı)

KUYUCAK: Uğur Doğanca (Mali Müşavir)

NAZİLLİ: Gamze Yolcu Metin

SÖKE: Mustafa İberya Arıkan (Mevcut Belediye Başkanı)

YENİ PAZAR: Malik Ercan (Esnaf)

ANTALYA

AKSEKİ: İlkay Akça (Grafiker Serberst Meslek)

AKSU: İsa Yıldırım

ALANYA: Osman Özçelik (Kimya Mühendisi)

DÖŞEMEALTI: Menderes Dal (Eczacı)

ELMALI: Halil Öztürk

FİNİKE: Mustafa Geyikçi (Mevcut Belediye Başkanı)

GÜNDOĞMUŞ: Nurettin Sönmez (Öğretmen)

İBRADI: Serkan Gedik (Memur)

KAŞ: Erol Demirhan (İş Adamı)

KEMER: Necati Topaloğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

KEPEZ : Mesut Kocagöz (Mali Müşavir Bağımsız Denetçi)

KONYAALTI: Cem Kotan (Koordinatör CHP’li Belediye)

KUMLUCA: Mustafa Köleoğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

MANAVGAT: Niyazi Nefi Kara (Doktor)

SERİK: Kadir Kumbul (Doktor)

MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer

HATAY

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfü Savaş

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Ayşe Ünlüce