Erdoğan: 'Ya lig atlayacağız ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin valileri ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetler, Türkiye Yüzyılı'nın temelidir. Bu güçlü temel üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı'nı, bizden sonrakilere bırakacağımız bir miras olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrını hangi sıkıntılarla geçtiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin bu eksiklerini gidermiş olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz.

Öyle kritik bir eşikteyiz ki; bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel gelişmişlik liginin ön sırasında yer alacağız ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız demiştik. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamışların rahatlığı hiçbir zaman sizi yanıltmasın. İşimiz zor. Ülkemizde bu senaryoda figüranlık yapmayı hevesli kimseler de hiç eksik olmuyor.

Son günlerde karşımıza çıkan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de hevesi de gayet iyi biliyoruz. Bu bayat oyunların gayesi bizim asıl vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar."