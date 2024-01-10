İbrahim Özkan'dan Kurum'a hatırlatma: Mahmutbey'deki "trafik çilesine çözmeyen irade" Ulaştırma Bakanlığı çıktı

İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan, AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un "Mahmutbey'deki trafik sorununu çözeceğiz" vaadine yanıt vererek bölgenin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olduğunu hatırlattı.

İbrahim Özkan'dan Kurum'a hatırlatma: Mahmutbey'deki "trafik çilesine çözmeyen irade" Ulaştırma Bakanlığı çıktı

İYİ Parti'den istifa eden İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan, AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un bugünkü açıklamasına yanıt verdi.

Kurum, İSTOÇ ziyaretinde esnafla buluşmasında, göreve geldiğinde İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözeceğini vaat ederek "Rakibimiz Mahmutbey'deki trafik çilesini çözmeyen iradedir" demişti.

Özkan, Kurum'un bahsettiği Mahmutbey bölgesinin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olduğunu söyleyerek "Öncelikle adaylığınız hayırlı olsun. Bu dediğiniz alan Karayollarına, dolayısıyla ulaştırma bakanlığına bağlıdır. İstanbul’la ilgili ulaşım yönünden eleştirel siyaset yaparken, öncelikle hangi alan İBB hangi alan Bakanlık kontrolündedir bilmeniz size fayda getirir. 2021 senesinden beri İBB olarak biz yapalım diye yazılı müracaatlarımıza rağmen; hayır biz yapacağız yazınız var. Istanbul halkına bu çileyi çektirmeye hakkınız olmadığı gibi bu durumu siyaseten kullanmanız da doğru değildir. İBB Meclis üyesi olarak sorumluluğum gereği cevap vermek istedim" dedi.

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