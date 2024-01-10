Behzat Ç için CHP'den adaylık kararı: Etimesgut ona emanet

CHP, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı gösterme kararı aldı.

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Behzat Ç için CHP'den adaylık kararı: Etimesgut ona emanet

Özellikle Behzat Ç dizisindeki komiser rolüyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı oldu.

CHP Merkez Yürütme Kurulu(MYK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde Etimesgut'tan aday gösterilmesi kararlaştırılan Beşikçioğlu, Parti Meclisi(PM) onayını da alırsa başkan adayı olacak.

CHP PM'nin 19:00'da toplanması bekleniyor.

GENEL MERKEZE GİTTİ

Duvar'ın aktardığına göre, Erdal Beşikçioğlu'nun gün içinde CHP Genel Merkezi’ne gelerek, parti yönetimi ile görüştüğü öğrenildi.

YAVAŞ KARŞI ÇIKIYOR İDDİASI

SZC TV'nin iddiasına göre ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.

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