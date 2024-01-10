MHP'nin İstanbul'da iki ilçede aday göstereceği isimler belli oldu

Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ederken; Cumhur İttifakı cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz ay AKP ve MHP'nin 30 büyükşehir ve 29 ilde ittifak yapacağı, 30 büyükşehrin 28’inde AKP, Manisa ve Mersin’de ise MHP'nin aday çıkaracağı duyurulmuştu.

BEŞİKTAŞ VE SİLİVRİ ADAYLARI BELLİ OLDU

MHP bugün 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçenin adaylarını duyurdu.

MHP'nin açıkladığı ilçeler arasında İstanbul'un Beşiktaş ve Silivri ilçeleri de yer aldı. Buna göre MHP'nin Silivri adayı Volkan Yılmaz, Beşiktaş adayıysa Serkan Toper oldu.