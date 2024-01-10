DEM Parti: AKP, Mersin'de seçmen taşıyor

Mersin'de farklı ilçelerden Akdeniz ilçesine çok sayıda seçmen kaydırıldığı iddia edildi. Seçmen kaydırılmasına dair konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından Akdeniz ilçesinde 55 hanede toplam bin 616 "şaibeli seçmen" tespit ettiklerini aktardı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 2023 yılında yapılan genel seçimler sonrası Akdeniz'de yoğun bir seçmen hareketliliğinin olduğunu belirten Bozan, iktidarın zayıf olduğu Toros, Mezitli ve Yenişehir gibi ilçelerden Akdeniz ilçesine seçmen taşıdığını kaydetti. Bozan, Akdeniz’in 176 bin 855 olan seçmen sayısının son 4 ay içerisinde yaklaşık 3 bin 200 arttığını belirtti.

Bozan, "Yaptığımız araştırmalar sonucu belirlediğimiz kimi adreslerde 30 ila 40 seçmen tespit ettik. Arkadaşlarımız bu şüpheli yerlerde kapı kapı geziyor. Örneğin Üç Ocak Mahallesi’nde bir dairede 47, Çilek Mahallesi’nde bir apartmanın sadece bir dairesinde 119 seçmen bulunuyor. Yine merkez Hamidiye Mahallesi’nde 72 yaşında bir annenin bulunduğu dairede 39 yeni seçmen taşındığı gördük. Tabi bu çalışmaları yaparken dairede yaşayanların bu seçmen kaydından haberdar olmadığını da gördük. Bu kaydırma işlemi kentin başka ilçelerinden yapılmış” bilgilerini paylaştı.

'İŞLEMLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YAPILDI'

Seçmen kaydırma işlemini İl Nüfus Müdürlüğü'nde yapıldığını da tespit ettiklerini aktaran Bozan, "17 Ocak tarihine bu işlemleri yapanları bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Tabii bu tespit ettiğimiz yerlerle ilgili itirazlarda bulunacağız. Bu çalışmalar belli kişiler tarafından organize edildiğini isim isim dahi biliyoruz. Bu seçmen taşıma suçunu işleyen herkesi 17 Ocak tarihine kadar yaptıkları bu suçtan vazgeçmeye çağırıyorum. Kapı kapı dolaştığımızda bu seçmen kaydının kimlerin yaptığını bizlere söyleyenler oldu. Eğer bu hatadan dönülmezse onları teşhir edeceğiz. Yine buraya gelip oy kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Bozan, tüm seçmenlerin kendi dairelerindeki seçmenleri kontrol edip, fazla seçmen görmeleri halinde ilgili seçim kurullarına itirazda bulunmalarını istedi.