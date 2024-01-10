Can Atalay, cezaevinden seslendi: Artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi, cezaevidir

AYM'nin hakkında verdiği kararları, Yargıtay tarafından uygulanmayan TİP milletvekili Can Atalay, "Yolumuzdan dönmeyeceğiz" diyerek, "O halde artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi burasıdır, cezaevidir, bu hücredir" ifadelerini kullandı.

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Can Atalay, cezaevinden seslendi: Artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi, cezaevidir

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararı da Yagıtay tarafından yok sayılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Atalay, açıklamasında “Hangi şartlar altında olursa olsun bu sorumluluğu yerine getirmek topluma olan borcumdur” ifadelerini kullanarak “Bulunduğum 20 metrekarelik hücreden çıkıp Mecliste yemin etmem, siyaset yapmam istenmiyor. Hatay halkı için çalışmam engelleniyor. Engelleri aşmak gerekiyor. O halde artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi burasıdır, cezaevidir, bu hücredir” diye yazdı.

Can Atalay, “Mevcut durum ve önüme çıkarılabilecek hiçbir engel, beni Hatay halkına karşı olan sorumluluğumu yerine getirmekten alıkoyamayacaktır” dediği açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, LAİK SOSYAL DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ İÇİN ENDİŞE DUYAN YURTTAŞLARIMIZA

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için endişe duyarak Anayasa Mahkemesinin verdiği kararların uygulanması beklendiği halde uygulanmadı.

Oysa; Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararları temel insan hak ve özgürlüklerin, demokrasi ve hukuk devletinin geleceğini belirleyen kararlardır. Anayasa Mahkemesi kararları hakkımda verilmiş olsa dahi; sahip çıkılması gereken demokrasidir, insan haklarıdır, hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğüdür. Tartışılan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan bir milletvekilinin özgürlüğüdür.

Ancak asıl mesele vatandaşların seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma hakkına sahip çıkabilmektir. Asıl meselemiz demokrasi ve hukukun üstünlüğü olmalıdır.

Hangi şartlar altında olursa olsun bu sorumluluğu yerine getirmek topluma olan borcumdur. Bulunduğum 20 metrekarelik hücreden çıkıp Mecliste yemin etmem, siyaset yapmam istenmiyor. Hatay halkı için çalışmam engelleniyor. Engelleri aşmak gerekiyor.

'ARTIK BENİM İÇİN TBMM CEZAEVİDİR'

O halde artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi burasıdır, cezaevidir, bu hücredir. Dün olduğu gibi bugün de Anayasa’nın uygulanmasını savunuyorum. Hukukun egemen olması için başta Hataylılar olmak üzere hepimiz için mücadele vermeyi sürdürüyorum, sürdüreceğim.

Yolumuza devam ederken Hatay’da yitirdiklerimizin davasını üstleneceğimizi, 6 Şubat depremleri ile yerle bir olan Hatayı hep birlikte ayağa kaldırmak için canla başla çalışacağımızı, insan canını imar rantı içerisinde bir maliyet kalemi olarak görenlere ve insanımızı bu yıkıma mahkûm eden anlayışa karşı mücadele edeceğimizi söylemiştik. Keyfiliğin sonucunun otoriterliktir.

100 yılını arkada bırakan Cumhuriyetimiz, ancak demokratik hukuk devletinin kurallarıyla daha da ileri taşınabilir. Sözümüz, sözdür. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Karşı karşıya olduğumuz tehlikelerin farkındayız.

Yöneticilerin keyfiliğine, hukuksuzluğuna karşı çıkan bütün yurttaşlarımızı, yan yana duruşumuz ve dayanışmamız kurtaracaktır.

Bu nedenle; hangi mahkeme kararının ne zaman ve ne şekilde uygulanacağını, uygulanıp uygulanmayacağını bir kenara bırakmanın vaktidir. Mücadele ve dayanışmayı sürdürmeye devam etmenin zamanıdır. Bir kez daha söylüyorum: mevcut durum ve önüme çıkarılabilecek hiçbir engel, beni Hatay halkına karşı olan sorumluluğumu yerine getirmekten alıkoyamayacaktır.

Şerafettin Can Atalay

Hatay Milletvekili

Marmara - namı diğer Silivri Cezaevi"

Kaynak: Gerçek Gündem

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Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Anayasa Mahkemesi (AYM) Silivri
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