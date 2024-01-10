Murat Kurum'dan gazetecilere Marmaray vaadi: Ücretsiz olacak

AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kurum Marmaray, metrobüs, deniz ulaşımı hepsi dahil tüm toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecekleri yönünde düzenleneme yapacaklarının sözünü verdi.

Kurum'un açıklaması şöyle:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşürüm. Şimdiden buna size sözünü veriyorum. Gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanacak. Marmaray'ı da metrobüs, deniz ulaşımı hepsi dahil tüm toplu ulaşımı gazetecilerimiz ücretsiz kullanacak. Çünkü görevi için gidiyor. Haber yapmak için gidiyor. Dolayısıyla bu ilişkin hiçbir tereddüt yok. Bu çalışkanlığı ekibimizle birlikte göstereceğiz ve iş yapacağız. Laf değil, iş üreteceğiz. Hedefimiz bu. Sorunlarınızı, problemlerinizi, bizim nezdimizde yapılabilecekleri Meclis üyelerimiz, İl başkanımız, Zeytinburnu Belediye Başkanımız burada her alana ilişkin o sürecin takipçisi ve destekçisi oluruz. Gerçekten kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu mana da bizim de görevimiz size yardımcı olmak, destek olmak.”

Kaynak: Gerçek Gündem