Murat Kurum'dan gazetecilere Marmaray vaadi: Ücretsiz olacak

Geçtiğimiz günlerde İBB adaylığı açıklanan Murat Kurum, gazetecilere diğer toplu ulaşımlarda olduğu gibi Marmaray'ı da ücretsiz kullanabilmeleri yönünde düzenleneme yapacaklarının sözünü verdi.

Son Güncelleme:
Murat Kurum'dan gazetecilere Marmaray vaadi: Ücretsiz olacak

AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kurum Marmaray, metrobüs, deniz ulaşımı hepsi dahil tüm toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecekleri yönünde düzenleneme yapacaklarının sözünü verdi.

Kurum'un açıklaması şöyle:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşürüm. Şimdiden buna size sözünü veriyorum. Gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanacak. Marmaray'ı da metrobüs, deniz ulaşımı hepsi dahil tüm toplu ulaşımı gazetecilerimiz ücretsiz kullanacak. Çünkü görevi için gidiyor. Haber yapmak için gidiyor. Dolayısıyla bu ilişkin hiçbir tereddüt yok. Bu çalışkanlığı ekibimizle birlikte göstereceğiz ve iş yapacağız. Laf değil, iş üreteceğiz. Hedefimiz bu. Sorunlarınızı, problemlerinizi, bizim nezdimizde yapılabilecekleri Meclis üyelerimiz, İl başkanımız, Zeytinburnu Belediye Başkanımız burada her alana ilişkin o sürecin takipçisi ve destekçisi oluruz. Gerçekten kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu mana da bizim de görevimiz size yardımcı olmak, destek olmak.”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Murat Kurum İstanbul Marmaray
Son Güncelleme:
Makarnayı hep ziyan etmişiz! En doğru makarna böyle hazırlanıyormuş Makarnayı hep ziyan etmişiz! En doğru makarna böyle hazırlanıyormuş
Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı!
Hataylılara 331 günlük elektrik faturası: İlk okuma tarihi 6 Şubat Hataylılara 331 günlük elektrik faturası: İlk okuma tarihi 6 Şubat
AYM, erişim engeli kararı verilmesini sağlayan maddeyi iptal etti: Basın özgürlüğüne ağır müdahale AYM, erişim engeli kararı verilmesini sağlayan maddeyi iptal etti
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri çıkar çıkmaz kara borsaya düştü Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri çıkar çıkmaz kara borsaya düştü
Ülkücülerden Ankara Üniversitesi’nde öğrencilere saldırı: "Sizi okula sokmayacağız" Ülkücülerden Ankara Üniversitesi’nde öğrencilere saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi! Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi!
Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır
Bankalar mevduat faizini düşürdü, piyasa hareketlendi: Uzman isim rakam ve tarih verdi! Bankalar mevduat faizini düşürdü, piyasa hareketlendi: Uzman isim rakam ve tarih verdi!
İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası' İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası'
Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!