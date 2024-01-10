Hataylılara 331 günlük elektrik faturası: İlk okuma tarihi 6 Şubat

Hatay'da depremzedelere ilk okuma tarihi 6 Şubat 2023 olan, 331 günlük yüklü elektrik faturaları gönderilmeye başlandı.

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Hataylılara 331 günlük elektrik faturası: İlk okuma tarihi 6 Şubat

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan kentlerden Hatay'da depremzedelere elektrik faturası gönderilmeye başlandı.

HalkTV'den Olcay Aydilek'in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, Hassa ilçesinde şehir içi elektrik dağıtımını yapan şirket, abonelerine ilk okuma tarihi 6 Şubat 2023 olan, 331 günlük tüketime ilişkin elektrik faturaları göndermeye başladı. Binlerce liralık faturalar, yaşam mücadelesi veren depremzedeleri öfkelendirdi. Tepkiler çığ gibi büyüdü.

"ŞİRKET DEPREMİN OLDUĞU GÜN SAYAÇ OKUMUŞ"

A.P., faturanın ilk okuma tarihinin 6 Şubat 2023 olarak gösterildiğini belirterek, “Nasıl bu kadar yüksek fatura gelebildiğini merak ederken bir de baktım ki ilk okuma tarihi olarak 6 Şubat 2023 görülüyor. Depremin olduğu gün, millet can derdindeyken elektrik sayacının nasıl okunduğunu anlamadım. Devletin bile 2 gün sonra ulaşabildiği bölgede elektrik şirketi depremin olduğu gün sayaç okuması gerçekleştirmiş. Şirket bizden buna inanmamızı bekliyor” diye konuştu.

"10 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ İSTENİYOR"

A.P. bölgede birçok kişiye de benzer şekilde yüktü tutarlarda elektrik faturalarının gönderildiğini belirterek, “Depremzedelerden, elektrik faturalarını 10 gün içinde ödemeleri isteniyor. Bu kadar yüksek fatura nasıl ödenir? Faturaları ödemezsek elektrik kesilecek. Herkes can derdindeyken enerji şirketinin nasıl böyle vurdumduymaz olabileceğine inanamıyorum” diye konuştu.

VADE FARKSIZ 8 TAKSİT

Dağıtım şirketine şikâyette bulunan A.P.'nin başvuru üzerine şirketten gönderilen kısa mesajda deprem nedeniyle OHAL süresince ertelenen faturalandırma işlemlerinin başladığı ifade edildi. 6 Şubat tarihinden sonraki elektrik tüketiminin faturalandırıldığı, faturaya konu tutarın da vade farksız 8 taksit yapıldığı ifade edildi.

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