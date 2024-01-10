Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri çıkar çıkmaz kara borsaya düştü

Ünlü stand-up’çı Cem Yılmaz, 4 yılın ardından yeni gösterisiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, gösterinin biletleri satışa çıkmasının ardından 1 saatte tükendi.

7-8-13-20-21 Şubat Zorlu Center Turkcell Sahnesi'nde yapılacak olan gösteriler satışa sunulduğu anda sitede yoğunluk oluştu.

Yeni gösterisinin biletleri bugün (10 Ocak) satışa sunulur sunulmaz tükenen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mart ayındaki gösterilerin biletlerinin de satışa sunulacağını duyurdu.

ANINDA KARA BORSAYA DÜŞTÜ

Halktv’nin aktardığına göre, ünlü komedyenin gösterisinin satışa çıktığı anda tükenen biletlerinin kara borsaya düştü.

En düşük 495 TL, en yüksek (VIP) 4.400 TL olan biletler anında karaborsaya düştü. Sosyal medyadan pek çok kullanıcı gösterinin biletini sattığını paylaşırken 495 TL'lik biletler için 4 bin TL talep eden oldu.

Biletlerin anında tükenmesinin ardından Cem Yılmaz, mart ayındaki gösterilerin biletlerinin de satışa çıkacağını açıkladı.