Baristaya yumrukla saldırdı: Gerekçesi, kız arkadaşının kahvesine gülücük çizmesi

İstanbul Bakırköy'de bir kişi, kız arkadaşının kahve bardağına gülücük sembolü çizdiği gerekçesiyle tartıştığı baristayı peş peşe yumruk atarak darbetti.

Son Güncelleme:
Baristaya yumrukla saldırdı: Gerekçesi, kız arkadaşının kahvesine gülücük çizmesi

30 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ilginç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olay Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddialara göre bir kişi, kız arkadaşı ile birlikte kafeye giderek kahve sipariş etti. Siparişleri hazırlayan barista, kadının kahve bardağına gülücük sembolü çizdi.

Tele 1'de yer alan habere göre olay, 30 Ekim 2023'te İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana geldi. Kız arkadaşının kahve bardağında gülücük sembolü olduğunu gören kişi, baristayla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkeli kişi, tişörtünü çıkartarak baristaya saldırmaya başladı.

Çalışanlar ve diğer müşterilerin engel olmaya çalıştığı öfkeli kişi, peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü. Yerde de bir süre vurmaya devam eden saldırganı müşteriler uzaklaştırmayı başardı.

Etiketler
İstanbul Kavga
Son Güncelleme:
Günde 300-500 değil tam 5 bin TL kazanıyor! Duyan Antalya'ya koşuyor Günde 300-500 değil tam 5 bin TL kazanıyor! Duyan Antalya'ya koşuyor
Bilecik Belediye Başkanlığı koltuğuna İYİ Partili isim oturdu Bilecik Belediye Başkanlığı koltuğuna İYİ Partili isim oturdu
Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı!
CHP Lideri Özel'den Fatih Camii imamına telefon CHP Lideri Özel'den Fatih Camii imamına telefon
ÇOK OKUNANLAR
Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi! Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi!
Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır
Bankalar mevduat faizini düşürdü, piyasa hareketlendi: Uzman isim rakam ve tarih verdi! Bankalar mevduat faizini düşürdü, piyasa hareketlendi: Uzman isim rakam ve tarih verdi!
İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası' İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası'
Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!